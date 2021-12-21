Команда ВООЗ обнадіяла людство, яке нещодавно зіткнулося з новим штамом коронавірусу "Омікрон", пише Reuters. За наявними даними, 2022-й може стати роком припинення пандемії, яка вже забрала життя понад 5,6 мільйона людей у всьому світі.
Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що фахівці ВООЗ сподіваються, що це захворювання ("Омікрон", - ред.) буде відносно легким і його зможуть швидко і легко побороти.
"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, тоді ми зможемо покласти край пандемії", - сказав голова ВООЗ Тедрос Гебреісус.
Він також додав, що Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений наприкінці 2019 року, повинен надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, що має допомогти в подальшій боротьбі.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Поповнення в родині Ями, суддя "Танців з зірками" влаштував фотосесію в новому складі: "Нарешті!"
Обірвалося життя знаменитого музиканта: лише 10 місяців тому дізнався про хворобу
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська емоційно звернулася до українців: "Мої хороші..."
«Нам потрібно продовжувати до тих пір, поки ми не дізнаємося витоки, нам потрібно працювати старанніше, тому що ми повинні винести уроки з того, що сталося на цей раз, щоб справлятися краще в майбутньому», - уточнив Гебреісус.
Зазначимо, в Україні нову мутацію коронавірусу "Омікрон", що почала поширюватися з Південної Африки, вперше діагностували 18 грудня. За даними МОЗ, заражений повернувся в Україну з ОАЕ, де контактував з хворими COVID-19. В даний час пацієнт знаходиться на лікуванні, а його контактні особи проходять додаткове обстеження.
Нагадаємо, що "Омікрон "все-таки прорвався в Україну, в МОЗ зробили термінове попередження:" утримайтеся від..."
А ще Politeka писала, що вакцинація набирає обертів, в МОЗ прийняли жорстке рішення: кого не пустять на роботу без щеплення
Також Politeka повідомляла, що Україна однією з перших отримає ліки від ковіда: у МОЗ повідомили подробиці