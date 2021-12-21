У Всесвітній організації охорони здоров'я на сьогодні займаються розробкою вакцин другого і третього покоління і роблять прогнози, коли пандемія COVID-19, нарешті, закінчиться.

Команда ВООЗ обнадіяла людство, яке нещодавно зіткнулося з новим штамом коронавірусу "Омікрон", пише Reuters. За наявними даними, 2022-й може стати роком припинення пандемії, яка вже забрала життя понад 5,6 мільйона людей у всьому світі.

Головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що фахівці ВООЗ сподіваються, що це захворювання ("Омікрон", - ред.) буде відносно легким і його зможуть швидко і легко побороти.

"Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, тоді ми зможемо покласти край пандемії", - сказав голова ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Він також додав, що Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 був вперше виявлений наприкінці 2019 року, повинен надати дані та інформацію, пов'язані з його походженням, що має допомогти в подальшій боротьбі.

«Нам потрібно продовжувати до тих пір, поки ми не дізнаємося витоки, нам потрібно працювати старанніше, тому що ми повинні винести уроки з того, що сталося на цей раз, щоб справлятися краще в майбутньому», - уточнив Гебреісус.

Зазначимо, в Україні нову мутацію коронавірусу "Омікрон", що почала поширюватися з Південної Африки, вперше діагностували 18 грудня. За даними МОЗ, заражений повернувся в Україну з ОАЕ, де контактував з хворими COVID-19. В даний час пацієнт знаходиться на лікуванні, а його контактні особи проходять додаткове обстеження.

Нагадаємо, що "Омікрон "все-таки прорвався в Україну, в МОЗ зробили термінове попередження:" утримайтеся від..."

А ще Politeka писала, що вакцинація набирає обертів, в МОЗ прийняли жорстке рішення: кого не пустять на роботу без щеплення

Також Politeka повідомляла, що Україна однією з перших отримає ліки від ковіда: у МОЗ повідомили подробиці