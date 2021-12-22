У західних областях України цього року спостерігається неймовірна сейсмічна активність. Новий землетрус труснув Івано-Франківщину.

Згідно з даними Головного центру спеціального контролю, землетрус було зареєстровано у вечірній час у вівторок, 21 грудня. Підземні поштовхи сталися на території Надвірянського району, недалеко від Яремче. Епіцентр знаходився на захід від міста Надвірна, на глибині 4 кілометрів.

Поштовхи виникли близько 17:06. За класифікацією землетрусів, воно відноситься до ледь відчутних, - магнітуда склала 2,6 за шкалою Ріхтера.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні Центру.

Останнім часом Надвірнянський район Івано-Франківської області частенько трясе - даний землетрус вже восьмий за цей рік. Перший стався 30 березня, а останній - 15 грудня, з магнітудою 2,9.

Сейсмічна активність спостерігається і в інших західних областях. Варто відзначити, не всі землетруси проходять майже непомітно. Так, найсильніший в цьому році стався 23 вересня, з магнітудою 4,3. Поштовхи налякали жителів Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей.

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