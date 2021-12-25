Про це пишуть юристи профільного видання "НаПенсії". В Україні після грудневого підвищення прожиткового мінімуму зросли не тільки мінімальні і максимальні пенсії, а й деякі надбавки пенсіонерам.
Так, почесні донори мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць. З грудня 2021 року прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2393 грн. Отже, надбавка донорам - 239,3 грн.
Також надбавки до пенсій тепер отримують ті українці, які досягли 75-річчя. Вони можуть розраховувати на надбавку до 400 грн. Раніше доплату в розмірі 500 грн також встановили тим, хто досяг 80 років.
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Будуть перераховані доплати за понаднормовий стаж виключно для осіб, які не працюють. Оскільки передбачено, що зміна прожиткового мінімуму для працездатних осіб і тих, хто працює, відбудеться тільки після звільнення з роботи.
Він нижчий, ніж для працездатних і становить з 1 грудня 1934 грн.
Нагадаємо, пенсії українців у 2022 році зростуть 12 разів: кому і на скільки збільшать виплати.
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