Після десяти етапів підвищень пенсій, індексація виплат пенсіонерам продовжиться і в 2022-му - вона торкнеться кілька груп літніх громадян.

Про це пишуть юристи профільного видання "НаПенсії". В Україні після грудневого підвищення прожиткового мінімуму зросли не тільки мінімальні і максимальні пенсії, а й деякі надбавки пенсіонерам.

Так, почесні донори мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від прожиткового мінімуму на одну людину в розрахунку на місяць. З грудня 2021 року прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2393 грн. Отже, надбавка донорам - 239,3 грн.

Також надбавки до пенсій тепер отримують ті українці, які досягли 75-річчя. Вони можуть розраховувати на надбавку до 400 грн. Раніше доплату в розмірі 500 грн також встановили тим, хто досяг 80 років.

Будуть перераховані доплати за понаднормовий стаж виключно для осіб, які не працюють. Оскільки передбачено, що зміна прожиткового мінімуму для працездатних осіб і тих, хто працює, відбудеться тільки після звільнення з роботи.

Він нижчий, ніж для працездатних і становить з 1 грудня 1934 грн.

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