Молоді українські батьки зможуть отримати допомогу від держави у вигляді "пакету малюка" за спрощеною процедурою-про це розповіли в уряді.

Як пише Politeka.net, роз'ясненням поділився на своїй сторінці в Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що цього тижня уряд спростив механізм отримання державної допомоги у зв'язку з народженням дитини.

Так, тепер батькам, які хочуть відмовитися від «пакету малюка» і отримати замість нього грошову компенсацію, не доведеться подавати відповідні довідки паперовій формі в установу охорони здоров'я.

Замість цього вони зможуть запросити грошову компенсацію прямо з дому за допомогою програми "Дія", заповнивши відповідну електронну форму.

Відзначимо, що грошова компенсація доступна тільки для батьків новонароджених, які ще не отримали «пакет малюка». Розмір виплати становить на даний момент 6300 гривень. При цьому є певне обмеження: батьки зможуть витратити ці гроші тільки на придбання дитячих товарів в офлайн або онлайн-магазинах, список яких надало Мінсоцполітики.

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