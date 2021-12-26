Вже з 1 січня українців чекає перший в 2022 році етап підвищення пенсій, в процесі якого зростуть виплати для певної категорії громадян.

Як уточнили у Головному управлінні Пенсійного фонду Одеської області, першими підвищення пенсій відчують на собі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.

Справа в тому, що в силу вступить закон, який дозволить українцям вибирати будь-які 12 місяців поспіль роботи на радіоактивно забруднених територіях для визначення ПФУ розміру пенсії.

Так, якщо пенсіонер пропрацював на територіях радіоактивного забруднення, розмір пенсії буде розраховуватися з урахуванням таких факторів:

менше 12 місяців роботи-зарплата буде визначатися шляхом поділу загальної суми зарплати за календарні місяці роботи на кількість зазначених місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях-зарплата буде враховуватися за будь-які фактично відпрацьовані 30 днів роботи;

не менше місяця-зарплата визначається за відповідний календарний місяць з додаванням до зарплати на основній роботі.

При цьому в разі наявності інвалідності при розрахунку пенсії буде братися п'ятикратний розмір мінімальної зарплати.

Нагадаємо, стало відомо, які суми виділив ПФУ на виплату пенсій наприкінці року.

Як повідомляла Politeka, українським пенсіонерам нагадали про різні етапи підвищення пенсій.

Також Politeka писала, що стало відомо, для кого зростуть пенсії в 2022 році.