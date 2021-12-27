У Збройних Силах України роз'яснили жінкам, що для них насправді означатиме військовий облік - на тлі галасу навколо наказу Міноборони.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспішив заспокоїти українок у себе на ФБ-сторінці, заявивши, що мова не йде про призов або обов'язкову мобілізацію жінок в армію, передає Politeka.net.

За даними Залужного, протягом наступного року процедура буде відкалібрована таким чином, щоб жінкам, чиї професії є в переліку Міноборони, і їх роботодавцям постановка на військовий облік була максимально комфортною.

Зокрема, розробляється такий порядок, щоб зробити постановку на військовий облік якомога більше дистанційною - перекладання папірців з місця на місце вже в минулому. Причому цифровізація обліку стосується й чоловіків.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов'язаних, а саме: на навчання жінки будуть відправлятися виключно за бажанням", - додав Залужний.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що постановка на військовий облік жодним чином не вплине на звичне життя українок.

Зазначимо, в Україні з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким жінки, чиї професії вказані в документі, повинні стати на військовий облік. До переліку увійшли близько 35 галузей і сотні спеціальностей, включаючи бухгалтерів і журналістів, вчителів і психологів, і навіть музикантів. "Ухильниць" погрожують штрафувати від 850 до 1700 гривень, а їх роботодавців до 8500 гривень.

Тим часом, ситуацію широко обговорюють в Мережі:

"Наведіть порядок з чоловіками-ухильниками, з їх смертельною плоскостопістю спочатку. Наведіть порядок з уже наявною армією і забезпечите хлопців! А потім по-людськи організуйте процес з поправкою на жінок, тому що це все схоже на цирк і ненависть до жінок!"

"Загалом, влаштовують народу стрес за стресом - пландемії, тарифи, війни, армія. Залиште людей у спокої!"

"Ніяких змін у житті жінок не буде..." Еге ж... Ми вже чули, що "гірше не буде"

"Армія повинна бути професійною в першу чергу, а не набирати туди всіх підряд для кількості"

Нагадаємо, військовий облік для жінок: у ЗСУ уточнили, кого не закличуть воювати

Як повідомляла Politeka, як і коли почнуть карати українок, які не стали на військовий облік

Також Politeka писала, що українок відтепер ставитимуть на військовий облік, указ набув чинності: повний список професій