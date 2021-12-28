Деякі постачальники газу вже оприлюднили свої розцінки на січень - розповідаємо, як змінилися цифри, і хто зажадав ще більше.

Ті, хто відмовився від річного тарифу на газ, платять за блакитне паливо за місячним тарифом (повинен оголошуватися за п'ять днів до кінця місяця, щоб споживачі могли вибрати для себе кращий варіант). Згідно з даними, які озвучили компанії-постачальники, відразу після Нового року місячний тариф коливатиметься від 7,788 до рекордних 57,5 гривні за кубометр газу.

Першу ціну встановив "ETG.UA", а другу - "Енергія країни".

Таким чином, найнижчі місячні тарифи в січні збережуться у таких постачальників:

ETG-7,788 грн / кубометр;

"Маргаз" - 7,99 грн / кубометр;

"Галнафтогаз" - 7,99 грн / кубометр;

"Полтавагаз ЗБУТ" - 7,99 грн / кубометр;

«Стрийнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр.

Січневий тариф на рівні річного залишиться у:

"Полтавагаз ЗБУТ" - 7,99 грн / кубометр;

"Дніпропетровські енергетичні послуги" – YASNO) - 8,46 грн / кубометр;

"Київські енергетичні послуги" – YASNO) - 8,46 грн / кубометр;

"Донецькі енергетичні послуги" – YASNO) - 8,46 грн / кубометр;

Найвищі тарифи встановили:

"Гласкомерц" - 34,55 грн/кубометр;

«СвітлоГаз» — 34,99 грн/кубометр

"Торгова електрична компанія" - 35,00 грн/кубометр;

"М Газ Трейдинг" - 36,5 грн/кубометр.

"ТАС Енергія країни" - 57,5 грн/кубометр.

Додамо, річний тариф на газ діятиме до 30 квітня 2022 року і варіюється він від 7,799 до 13,50 грн за кубометр. Глава Кабміну Денис Шмигаль розповів, що буде з цим тарифом після закінчення терміну в наступному році.

Ціна на газ для населення з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023 року буде формуватися в залежності від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку. Шмигаль підкреслив, що МВФ не вимагає від України підвищення цін на газ для населення.

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