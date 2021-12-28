Південний циклон йде, а разом з ним хуртовини з налипанням мокрого снігу - погода в середу, 29 грудня, поміняє свої плани практично по всій країні.

В Україні, крім шести областей, запанує сонячна погода без опадів. Така дані наводять синоптики Укргідрометцентру.

Так, невеликі опади у вигляді мокрого снігу в середу, 29 грудня, очікуються на Заході (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області), а також Сході (Харківська та Луганська області). На решті частини України буде переважно сонячно.

На Заході стовпчики термометрів покажуть завтра від -1 до + 1 градуса вдень і до -7 вночі.

На Півночі і в Центрі температура повітря в світлі години опуститься до -4...-5, а вночі до -6...-9 градусів.

На Півдні вдень очікуються -1...+2 градуси, вночі мороз до -5.

На Сході -2 градуси вдень і -7 вночі.

У Києві в середу, 29 грудня, стовпчики термометрів вдень опустяться до позначки -2...-4 градуси, а вночі підморозить до -8. Вітер східний 2-8 м/с, вночі йтиме сніг, який до ранку зупиниться і вдень буде без опадів.

Додамо, згідно з народними прикметами, який день буде 29 грудня, така буде погода в квітні. Також, якщо буде сильний мороз, значить на Водохреща (19 січня) слід очікувати холодну погоду. На склі мороз намалював візерунки - ще 20 днів протримається холодна погода.

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