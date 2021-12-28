В Україні на тлі помітного спаду народжуваності вже з наступного року почнуть закриватися пологові будинки-стало відомо, які медустанови перестануть працювати.

Нові вимоги щодо кількості функціонуючих пологових будинків висунула Національна служба здоров'я. Відповідно до них, працювати продовжує тільки ті установи, в яких народжується понад 150 дітей на рік.

На сьогоднішній день в Україні зафіксовано майже 70 пологових будинків, які не відповідають цій вимозі, йдеться в сюжеті ТСН. Таким чином, саме їх наступного року чекає закриття.

Дане правило вирішили ввести, щоб знизити смертність немовлят в країні. Так, автори ініціативи відзначали, що лікарі втрачають необхідні практичні навички, якщо через пологовий будинок проходить зовсім мало породіль.

Раніше в Україні за рік було зафіксовано 1469 дитячих смертей.

У свою чергу, президент Асоціації неонатологів Тетяна Знаменська підкреслила, що навіть 150 пологів на рік в одному пологовому будинку не дадуть лікарям необхідної кількості практики. На її думку, в регіональних медустановах цей критерій варто підвищити до 300 пологів на рік.

Додамо, що Держстат зафіксував зростання смертності і одночасний спад народжуваності в Україні в 2021 році. Так, в період з січня по жовтень в нашій країні народилося 229 209 чоловік, в той час як в минулому році аналогічний показник становив 247 278 чоловік.

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