В Украине на фоне заметного спада рождаемости уже со следующего года начнут закрываться роддомы – стало известно, какие медучреждения перестанут работать.

Новые требования по количеству функционирующих роддомов выдвинула Национальная служба здоровья. В соответствии с ними, работать продолжает только те учреждения, в которых рождается более 150 детей в год.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано почти 70 роддомов, которые не отвечают этому требованию, говорится в сюжете ТСН. Таким образом, именно их в следующем году ждет закрытие.

Данное правило решили ввести, чтобы снизить смертность младенцев в стране. Так, авторы инициативы отмечали, что врачи теряют необходимые практические навыки, если через роддом проходит совсем мало рожениц.

Ранее в Украине за год было зафиксировано 1469 младенческих смертей.

В свою очередь, президент ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская подчеркнула, что даже 150 родов в год в одном роддоме не дадут врачам необходимого количества практики. По ее мнению, в региональных медучреждениях этот критерий стоит повысить до 300 родов в год.

Добавим, что Госстат зафиксировал рост смертности и одновременный спад рождаемости в Украине в 2021 году. Так, в период с января по октябрь в нашей стране родилось 229 209 человек, в то время как в прошлом году аналогичный показатель составлял 247 278 человек.

Напомним, украинцев собираются вакцинировать с 5 лет: в МОЗ назвали сроки.

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