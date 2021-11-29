Через 30 лет население Украины может сократиться до 35 миллионов.
Такие данные
Согласно этому документу, в нашей стране, сокращение количества населения является одним из самым быстрым в мире. Влияют на эти показатели низкая рождаемость, высокая смертность и постоянный рост миграции. Среди основных факторов что, в свою очередь, упивают на низкую рождаемость является отсутствие возможностей у женщины совмещать карьеру и уход за детьми. А также недостаточный уровень благосостояния украинских семей.
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Вызывает беспокойство и высокий уровень смертности. В Украине он является одним из самых высоких среди всех европейских стран. Согласно данным статистики около трети украинских мужчин умирают в возрасте до 65 лет. Причем почти половины смертей можно избежать.
Не добавляют оптимизма и данные миграционных процессов. Так, на сегодня, легально находятся за пределами страны почти три миллиона украинцев трудоспособного возраста. Причем в последнее время, за заработки заграницу массово уезжают молодые мужчины и женщины в возрасте до 35 лет с хорошим образованием. А в странах ЕС они занимаются низкоквалифицированными видами деятельности. И это процессы будут лишь усиливаться. Ведь настоящее Украины-это тяжелые поиски работы с достаточной оплатой, постоянный рост уровня бедности. Влияют на решение уехать за границу и нестабильная политическая, социальная. экономическая политика и ситуация в стране.
Чтобы замедлить процесс уменьшения населения, специалисты ООН рекомендуют создать условия для гендерного равенства, продолжить реформу здравоохранения и увеличить финансирование этой отрасли, а также обеспечить возможность реализации как молодых, так и людей преклонного возраста.
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