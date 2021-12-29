У додатку "Дія" з'явилася нова функція, завдяки якій українці зможуть отримувати повідомлення про судові засідання, в яких вони беруть участь.

Про це розповів у своєму Телеграм-каналі віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поки запущений бета-тест нової опції.

Відзначається, що таку функцію вирішили ввести через поширені випадки, коли суд відправляє повідомлення людині звичайною поштою, а той, у свою чергу, не отримує його вчасно, а потім стикається з проблемами. Повідомлення в "Дії" дозволять вчасно проінформувати людину про виклик до суду.

"Адже у багатьох були ситуації, коли ви не знали, що слухається справа в суді, де ви є учасником. Тепер все зміниться", - додав Федоров.

У повідомленнях буде уточнюватися, про який судовий спір йде мова і ким українець в ньому є – позивачем або відповідачем.

Для появи цієї функції оновлювати додаток не потрібно. Досить буде включити в Налаштуваннях опцію "Дозволити повідомлення".

Відзначимо, що у «Дії» продовжують з'являтися все нові функції. Так, Раніше українцям повідомили, що вони зможуть використовувати додаток для отримання грошової компенсації при відмові від «пакету малюка». Для цього потрібно заповнити електронну форму в додатку.

Нагадаємо, українці зможуть отримувати через " Дію " нові виплати.

Як повідомляла Politeka, озвучено нюанс з отриманням тисячі за вакцинацію.

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