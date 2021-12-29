Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів і доплат працівникам у державних і комунальних установах та закладах освіти з 1 січня 2022 року. Про це йдеться в рішенні уряду від 28 грудня 2021 року № 1391, передає Politeka.net.
Так, на 10% посадовий оклад зросте у наступних категорій педагогічних працівників:
- чия діяльність безпосередньо пов'язана з освітнім процесом, в установах спеціалізованої освіти;
- працюючим у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- працюючим у вищих професійно-технічних училищах;
- працюючим в закладах освіти інтернатного типу.
На більше підвищення можуть розраховувати педагогічні працівники, в установах дошкільної освіти компенсуючого типу, в спеціальних установах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах) і в спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках. Їх оклади підвищуються на 20%, 25% і на 30% відповідно.
Варто зазначити, що про вчителя закладів загальної середньої освіти, яких в Україні більшість, не йдеться.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Вибух у реанімації лікарні на Прикарпатті, кількість жертв зросла: що відомо на даний момент
Обірвалося життя зірки радянських фільмів, колеги горюють: "Непоправна втрата для всіх нас"
Балан на закритій вечірці здивував змінами у зовнішності: "Господи, Данчик, який він..."
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Доплати за класне керівництво згідно з новим рішенням уряду складуть:
- вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти-20% від окладу,
- вчителям у 5-11 (12) класах в закладах загальної середньої освіти-25%,
- викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.
Постановою також визначено розмір доплати за перевірку навчальних робіт.
Нагадаємо, мінімальну зарплату підвищать лише раз у 2022 році: яким буде розмір виплат
Як повідомляла Politeka, стипендії 2022: на скільки зростуть виплати студентам з 1 січня
Також Politeka писала, що пенсії українців зростуть вже з 1 січня: кого торкнеться першими, і як розрахують виплати