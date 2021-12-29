Стало відомо, на яке підвищення зарплати можуть розраховувати окремі категорії українців згідно з новим рішенням уряду.

Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів і доплат працівникам у державних і комунальних установах та закладах освіти з 1 січня 2022 року. Про це йдеться в рішенні уряду від 28 грудня 2021 року № 1391, передає Politeka.net.

Так, на 10% посадовий оклад зросте у наступних категорій педагогічних працівників:

чия діяльність безпосередньо пов'язана з освітнім процесом, в установах спеціалізованої освіти;

працюючим у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

працюючим у вищих професійно-технічних училищах;

працюючим в закладах освіти інтернатного типу.

На більше підвищення можуть розраховувати педагогічні працівники, в установах дошкільної освіти компенсуючого типу, в спеціальних установах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах) і в спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках. Їх оклади підвищуються на 20%, 25% і на 30% відповідно.

Варто зазначити, що про вчителя закладів загальної середньої освіти, яких в Україні більшість, не йдеться.

Доплати за класне керівництво згідно з новим рішенням уряду складуть:

вчителям у 1-4 та підготовчих класах в закладах загальної середньої освіти-20% від окладу,

вчителям у 5-11 (12) класах в закладах загальної середньої освіти-25%,

викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) - 20%.

Постановою також визначено розмір доплати за перевірку навчальних робіт.

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