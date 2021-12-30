Кабмін затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, де діє воєнний стан.

Правила розробили на випадок впровадження в Україні або певних регіонах такого положення. Про це повідомили під час засідання уряду 29 грудня.

Згідно документ "Порядок введення заборони або обмеження на вибір місця перебування (проживання) громадян на території, де діє воєнний стан", буде заборонено декларування (реєстрація) та зняття з задекларованого (зареєстрованого) місця перебування або проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Такі обмеження діятимуть тільки на території, де діє воєнний стан.

Згідно з документом, рішення про введення заборони або обмеження на вибір місця знаходження або місця проживання осіб приймає військове командування разом з військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, органів місцевого самоврядування. Це рішення має бути негайно доведено до відома населення через ЗМІ.

У рішенні вказуються обставини, які склалися в Україні або в окремих її місцевостях і несприятливі фактори військового характеру, що створюють загрозу для населення і істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.

У рішенні також вказуються:

обґрунтування необхідності введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

терміни введення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування або місця проживання;

населені пункти, в яких вводиться заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб;

інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання Указу президента України Про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Напередодні в Україні вступив указ Міноборони №313 Про залучення жінок на військовий облік. У документі прописані норми, згідно з якими жінки після отримання певних спеціальностей зобов'язані вставати на військовий облік в територіальних центрах комплектування. В указі №313 також сказано, що до придатними до військової служби вважаються жінки у віці від 18 до 60 років.

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