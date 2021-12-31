Пандемія коронавірусу не дасть українцям розслабитися на Новий рік - нова мутація "Омікрон" вже проникла в країну, влада та медики побоюються спалаху.

Секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу в четвер, 30 грудня, назвав терміни, коли, ймовірно штам "Омікрон" завдасть удару по Україні.

Данилов заявив, що єдиним способом недопущення масового поширення мутації COVID-19 є вакцинація, тому не можна ні в якому разі знижувати темпи останньої. За словами секретаря РНБО, спалах штаму "Омікрон" може відбутися вже в лютому.

"У нас багато питань щодо вакцинації. Нам потрібно це питання максимально розширювати, тому що ми, на превеликий жаль, його не зможемо уникнути. За нашими прогнозами, в лютому ми можемо мати "Омікрон" в Україні в досить великих обсягах. Тому нам потрібно вакцинуватися", - заявив Данилов.

Тим часом, в Україні зафіксовано вже шість випадків захворювання "Омікроном" (перший, нагадаємо, виявили 18 грудня в українця, який повернувся з ОАЕ). За даними головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, відтоді було виявлено ще п'ять випадків.

В цілому, штам "Омікрон" виявили у двох жителів Києва і двох жителів Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках з Дніпра та Львова. Троє із хворих повернулися з-за кордону (Німеччина, Польща, ОАЕ).

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