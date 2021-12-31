У Пенсійному фонді України оновили вимоги до страхового стажу та розповіли, як зростатиме пенсія наступного року.

Пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років. У нинішньому році таке право мали люди з 28-річним страховим стажем, повідомляє прес-служба ПФУ.

Українцям, хто збирається оформляти пенсію в 2022 році, вводяться нові вимоги до страхового стажу.

Так, право вийти на пенсію в 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років. Якщо у людини немає такого стажу, то в 2022 році на пенсію в 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. Якщо відсутній і такий стаж, то вийти на заслужений відпочинок зможуть українці після досягнення ними 65 рокі та які мають від 15 до 19 років страхового стажу.

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію в 65 років і отримувати соціальну виплату, яка на сьогодні становить 1854 грн.

Додамо, наступного року заплановано 12 переглядів розміру пенсій. Зокрема, в березні відбудеться індексація виплат для всіх пенсіонерів, окремо зростуть пенсії 70-річним українцям, людям з інвалідністю в результаті Чорнобильської катастрофи, по втраті годувальника сім'ям військових, що загинули в АТО/ООС. Крім цього, ряд підвищень відбудеться через зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, пенсії українців зростуть вже з 1 січня: кого торкнеться першими, і як розрахують виплати

Як повідомляла Politeka, у Пенсійному фонді розкрили, скільки грошей перерахували українцям у грудні: озвучені суми

Також Politeka писала, що українські пенсіонери отримають надбавки: по скільки роздадуть і кому, важливе роз'яснення