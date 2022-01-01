Як передає Politeka.net, про це один з клієнтів банку написав на форумі Мінфіну. За словами українця, він намагався поповнити карту в одному з терміналів ПриватБанку. Гроші термінал прийняв, але кошти на карту не зарахував.
Чоловік звернувся в службу підтримки банку, де визнали помилку і збій, пообіцявши повернути кошти протягом 14 днів. Клієнта обурив термін вирішення проблеми, оскільки йому необхідно було погасити заборгованість перед постачальником.
Варто зазначити, що десятки скарг на форумі описують проблеми з терміналами. У Приватбанку визнають проблему, відзначаючи, що необхідно відразу ж дзвонити на гарячу лінію, щоб проблему зафіксували, а гроші повернули. Гроші можуть повернути відразу, якщо збій зафіксували. Якщо ж необхідно проводити інкасацію, повернення коштів відбудеться набагато пізніше.
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