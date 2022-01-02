З 1 січня 2022 року в Україні піднялася вартість оформлення біометричних документів.

Про це повідомляє Politeka.net с посилання на Державну міграційну службу України.

Зазначається, що це оформлення біометричних документів подорожчало через підвищення вартості бланків окремих біометричних документів.

Нові тарифи на оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

Вартість оформлення ID-картки до 20 робочих днів становить 372 гривень (126 гривень – вартість Адмінпослуги, 246 гривень – вартість бланка).

Вартість оформлення ID-картки до 10 робочих днів - 498 гривень (252 гривень – вартість Адмінпослуги та 246 гривень – вартість бланка).

Вартість оформлення закордонного паспорта до 20 робочих днів становить 733 гривень (352 гривень – вартість Адмінпослуги і 381 гривень – вартість бланка).

Вартість оформлення закордонного паспорта до 7 робочих днів і до 3 робочих днів при наявності підстав – 1085 гривень (704 гривень – вартість Адмінпослуги і 381 гривень – вартість бланка).

Для тих, хто оплатив адміністративні послуги і подав заяви для оформлення документів до 31.12.2021, ціна буде старою.

А ось тим, хто оплатив Адмінпослуги до 31.12.2021, але заяву для оформлення документів ще не подав, доведеться доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі заяв.

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