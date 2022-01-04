Відомого українського театрального режисера Євген Лавренчука заарештували в Італії за запитом Росії, яка домагається його екстрадиції – з'явилися нові подробиці справи.

Про те, що видачі Лавренчука вимагає Росія, написала у Фейсбук-спільноті «Free Eugene Lavrenchuk!» куратор групи Марина Гудич-Палій.

15 грудня 2021 Лавренчук вилетів з Ізраїлю в Неаполь. А вже через кілька днів його затримала італійська поліція.

"Хочу повідомити всім друзям і знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович перебуває в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію в РФ", - написала Гудич-Палій.

У Росії театрального режисера звинувачують у причетності до фінансових порушень, які нібито мали місце вісім років тому. При цьому точна причина затримання не називається.

Зараз італійські правоохоронці вивчають запит, що надійшов з Росії, не розголошуючи подробиць справи. У цей час Лавренчук перебуває під арештом.

Як розповів речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Новому Часу", консульство України в Неаполі намагається надати режисерові можливу допомогу. Йому вже знайшли адвоката. Зазначається, що під вартою Лавренчук залишиться на період розгляду запиту про екстрадицію.

Українці в мережі відреагували на затримання режисера.

"А хіба його подавали в міжнародний розшук? Як це за "їхнім запитом"?", "Сподіваємося на справедливість!! Історія дуже дивна", "почалося", "Раз кремлівська нечисть вимагає видачі українського громадянина, значить цей громадянин - патріот, ворог режиму", - пишуть люди.

Додамо, що Лавренчук ставив відомі театральні вистави в Україні, Ізраїлі, Польщі, Росії. З 2018 року був головним режисером Одеського оперного театру. Минулого року його номінували на Шевченківську премію.

Нагадаємо, MELOVIN відповів на претензії відомого режисера і розкрив зміст їх листування.

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