Певец MELOVIN (Константин Бочаров), фаворит Андрея Данилко на отборе Евровидения, а также экс-участник проекта "Танці з зірками" и победитель шоу "Маска" ответил Олегу Боднарчуку.

Украинский продюсер и режиссер Олег Боднарчук высказался о творчестве MELOVIN, а последний решил ответить, пишет Politeka.net.

На Ютуб-канале DOROTYE вышло новое интервью певца, в котором он прокомментировал слова о его творчестве. Так, по словам Олега Боднарчука, своим каминг-аутом, и в целом, своими скандальными выходками певец лишь подогревает внимание к своей персоне, ведь у MELOVIN нет хитов.

"У Олега было много выпадов в мой адрес. То они с Никитой Алексеевым (Олег Боднарчук - продюсер певца ALEKSEEV - ред.) ржали, когда задавали вопросы фаны обо мне. Какая-то неадекватная реакция была, какой-то смешок непонятный, детский сад! Он мне реально напоминает невзрослого человека, неосознанного... Понимаете, когда Олег мне предлагал и писал изначально, может, мне помочь, и всякое-такое, продюсирование... Я сказал мне это неинтересно, может, это его обидело очень сильно", - поделился MELOVIN.

Как отметил артист, Олег Боднарчук писал ему, примерно когда был Нацотбор.

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