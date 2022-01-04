Известного украинского театрального режиссера Евгений Лавренчука арестовали в Италии по запросу России, которая добивается его экстрадиции – появились новые подробности дела.

О том, что выдачи Лавренчука требует Россия, написала в Фейсбук-сообществе «Free Eugene Lavrenchuk!» куратор группы Марина Гудич-Палий.

15 декабря 2021 года Лавренчук вылетел из Израиля в Неаполь. А уже спустя несколько дней его задержала итальянская полиция.

«Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ», - написала Гудич-Палий.

В России театрального режиссера обвиняют в причастности к финансовым нарушениям, которые якобы имели место восемь лет назад. При этом точная причина задержания не называется.

Сейчас итальянские правоохранители изучают запрос, поступивший из России, не разглашая подробностей дела. В это время Лавренчук находится под арестом.

Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «Новому времени», консульство Украины в Неаполе старается оказать режиссеру возможную помощь. Ему уже нашли адвоката. Отмечается, что под стражей Лавренчук останется на период рассмотрения запроса об экстрадиции.

Украинцы в сети отреагировали на задержание режиссера.

«А разве его подавали в международный розыск? Как это по «их запросу»?», «Надеемся на справедливость!! История очень странная», «Началось», «Раз кремлёвская нечисть требует выдачи украинского гражданина, значит этот гражданин - патриот, враг режима», - пишут люди.

Добавим, что Лавренчук ставил известные театральные спектакли в Украине, Израиле, Польше, России. С 2018 года был главным режиссером Одесского оперного театра. В прошлом году его номинировали на Шевченковскую премию.

Напомним, MELOVIN ответил на претензии известного режиссера и раскрыл содержание их переписки.

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