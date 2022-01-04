Євросоюз не запустить в 2022 році так звану європейську систему інформації про подорожі та авторизації (ETIAS), яка передбачає оплату дозволу на поїздки по безвізовому режиму, повідомляє "Європейська правда» з посиланням на документи профільного агентства ЄС EU-LISA.
Відзначається, що раніше Євросоюз вирішив ввести обов'язковий збір у розмірі 7 євро для громадян інших країн, що в'їжджають на його територію за безвізовим режимом. Передбачалося, що збір буде стягуватися раз на три роки.
Таким чином, українці, які збиралися в'їхати в одну з країн Євросоюзу, повинні були б проходити процедуру реєстрації на спеціальному сайті і одноразово оплачувати збір у розмірі 7 євро. Ця реєстрація буде дійсною протягом наступних 3 років і дозволить багаторазово відвідувати різні країни в межах Євросоюзу.
Поки введення відповідного збору відкладено до кінця 2022 року, а значить українці зможуть продовжувати відвідувати європейські країни без його сплати як мінімум до 2023 року.
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