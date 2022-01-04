Національний банк змінив вимоги до капіталів банків, що видають споживчі кредити, стверджується, що нові правила покликані збільшити стійкість банків до можливих криз і так далі.

НБУ повідомив про посилення правил, що висуваються до капіталів банків з першого січня. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Нацбанку.

Нові вимоги покликані посилити стійкість банків до можливих криз, захистити сектор накопичення і зберегти фінансову стабільність.

Так, мінімальна вимога до покриття капіталом операційного ризику в 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з першого січня 2023 року. За міжнародними стандартами, банки зобов'язані мати капітал на покриття і для кредитних, і для операційних ризиків. Вага вимог до капіталу зростає через можливі ризики шахрайства внаслідок переведення бізнесу в онлайн.

Підвищення ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%. Цінним паперам в іноземній валюті присвоюються ваги ризику, залежно від міжнародного рейтингу. Для ОВДП нашого уряду в іноземній валюті вага ризику становитиме 100%. Норма вводитиметься поступово для цінних паперів, які купують з 1 квітня 2021 року.

Вартість непрофільних активів підвищилася з 25% до 50%, які віднімаються з основного капіталу.

Ця вимога діє з 2021 року, її мета спонукати банки краще звільняти баланси від неліквідних активів, що не приносять доходи, але відображаються за завищеною вартістю.

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