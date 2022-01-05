В Україні будуть доступні нові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Про це інформує Politeka.net з посиланням на повідомлення МОЗ у Фейсбук.

Так, новий вид сертифікатів буде доступний для щеплених бустерною дозою в кінці січня. Люди з третьою вакциною поки можуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Для того, щоб отримати новий цифровий документ, потрібно направити запит на сайті або в додатку "Дія" не раніше останніх чисел січня після щеплення.

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Порядок створення нового сертифіката такий же, як і раніше отриманих, проте є суттєва зміна - термін дії документа після третьої вакцини - 270 днів.

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Крім COVID-сертифіката українці з бустером, мають можливість отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Довідку можна отримати за місцем вакцинації або у сімейного лікаря. Документ діятиме також - 270 днів.

Зазначимо, за добу 4 січня в Україні зафіксували 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусу (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).

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