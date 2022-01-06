Національний банк України оприлюднив перелік установ, в яких проведе виїзні перевірки щодо фінмоніторингу та дотримання валютного законодавства.

Так, згідно з планом на 2022 рік НБУ перевірить 17 банків і 27 небанківських установ, повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, в першому кварталі перевірці піддадуться такі банки, як Схід, Укргазбанк і РВС Банк. У другому - Укрексімбанк, Банк Січ, Глобус, Індустріалбанк і МТБ Банк. У третьому - МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк і А-Банк. І в четвертому - ПІБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк "Кліринговий Дім" і Універсал Банк.

Крім того, НБУ перевірить ряд небанківських фінансових установ, серед яких — АТ «Укрпошта». Перевірка сюди нагряне в другому кварталі цього року.

Раніше ми розповідали, що в Нацбанку розкрили, як зміняться ціни на товари і послуги найближчим часом. Прогноз складено за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності.

Вперше за сім місяців українські промислові підприємства дали песимістичні оцінки: найближчим часом обсяги експорту і незавершеного виробництва будуть скорочуватися.

Підприємства торгівлі також поділилися несприятливим прогнозом. За їхніми розрахунками, обсяг залишків товарів на продаж зростатиме. З огляду на це, Україні потрібно готуватися до стрибка цін на товари та послуги.

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