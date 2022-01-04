Украинцам блокируют карты после подозрительных переводов - все из-за жесткого финансового мониторинга, который проводят украинские банки.

Об этом сообщает Obozrevatel. Арестовать счет украинца могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.

Банк может без предупреждения заблокировать любую сомнительную операцию. Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения в рамках финансового мониторинга.

Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:

нетипичные для отдельного счета операции, как наличные, так и безналичные;

переводы на сумму более 400 тыс. гривен;

транзакции с участием чиновников или публичных лиц;

операции юрлиц и ФЛП, работающих менее 3 месяцев.

Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс. грн, которые вам отправят анонимно с помощью терминала, банк может посчитать, что таким образом вы пытаетесь обойти идентификацию и может заблокировать счет.

Но кроме этого перечня государственных норм каждый банк имеет свою собственную политику в отношении финансового мониторинга.

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