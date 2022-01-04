Об этом сообщает Obozrevatel. Арестовать счет украинца могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.
Банк может без предупреждения заблокировать любую сомнительную операцию. Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения в рамках финансового мониторинга.
Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:
- нетипичные для отдельного счета операции, как наличные, так и безналичные;
- переводы на сумму более 400 тыс. гривен;
- транзакции с участием чиновников или публичных лиц;
- операции юрлиц и ФЛП, работающих менее 3 месяцев.
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Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс. грн, которые вам отправят анонимно с помощью терминала, банк может посчитать, что таким образом вы пытаетесь обойти идентификацию и может заблокировать счет.
Но кроме этого перечня государственных норм каждый банк имеет свою собственную политику в отношении финансового мониторинга.
Напомним, что Нацбанк сделал предупреждение: как будут работать банкоматы во время праздников.
Как сообщала Politeka, в Украине начали действовать более жесткие правила, кого затронет.
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