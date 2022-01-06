Национальный банк Украины обнародовал перечень учреждений, в которых проведет выездные проверки касательно финмониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Так, согласно плану на 2022 год НБУ проверит 17 банков и 27 небанковских учреждений, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в первом квартале проверке подвергнутся такие банки, как Восток, Укргазбанк и РВС Банк. Во втором - Укрэксимбанк, Банк Сич, Глобус, Индустриалбанк и МТБ Банк. В третьем - МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк. И в четвертом - ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк «Клиринговый дом» и Универсал Банк.



Кроме того, НБУ проверит ряд небанковских финансовых учреждений, среди которых — АО «Укрпочта». Проверка сюда нагрянет во втором квартале этого года.

Ранее мы рассказывали, что в Нацбанке раскрыли, как изменятся цены на товары и услуги в ближайшее время. Прогноз составлен по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности.

Впервые за семь месяцев украинские промышленные предприятия дали пессимистические оценки: в ближайшее время объемы экспорта и незавершенного производства будут сокращаться.

Предприятия торговли также поделились неблагоприятным прогнозом. По их расчетам, объем остатков товаров на продажу будет расти. Учитывая это, украинуам нужно готовиться к скачку цен на товары и услуги.

Напомним, Нацбанк изменил требования к банкам, выдающим кредиты: что нового с первого января

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