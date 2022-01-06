Так, согласно плану на 2022 год НБУ проверит 17 банков и 27 небанковских учреждений, сообщает пресс-служба регулятора.
В частности, в первом квартале проверке подвергнутся такие банки, как Восток, Укргазбанк и РВС Банк. Во втором - Укрэксимбанк, Банк Сич, Глобус, Индустриалбанк и МТБ Банк. В третьем - МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк. И в четвертом - ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк «Клиринговый дом» и Универсал Банк.
Кроме того, НБУ проверит ряд небанковских финансовых учреждений, среди которых — АО «Укрпочта». Проверка сюда нагрянет во втором квартале этого года.
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