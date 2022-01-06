Президент Володимир Зеленський підписав Закон» Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині " № 1967-ІХ, який Верховна Рада прийняла 16 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Так, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про трансплантацію органів. Цей закон спрощує процедуру надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство.

Відповідно до закону, встановлюється повна оплата державою операцій з трансплантації органів. Варто зазначити, що тарифи повністю відшкодують витрати лікарень на проведення таких операцій.

Згідно з законом, кожен повнолітній українець тепер має право подати електронну згоду або незгоду на донорство. Такі угоди не потребують нотаріального засвідчення підпису.

Закон набирає чинності наступного дня після його підписання, однак крім тих пунктів, які набудуть чинності з 1 грудня 2022-го року.

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Опитування українських підприємств у грудні показало, що власники бізнесу погіршили оцінки відносного його економічного стану.

Це пов'язано багато в чому з різким стрибком цін на енергоносії, дефіцитом сировини, подорожчанням виробництва, погіршенням епідемічної ситуації у світі та зростанням напруги в країні у зв'язку із загрозою військового конфлікту.

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