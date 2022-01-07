У Пенсійному фонді України розповіли, коли українці отримають січневі виплати і чи вплинуть на це тривалі вихідні, пов'язані з новорічними святами.

Як інформує Politeka.net з посиланням на ПФУ, незважаючи на тривалі свята, виплати пенсій відбуватимуться згідно з графіком. Гроші надійдуть на рахунки в дати, визначені для кожної категорії пенсіонерів.

У Пенсійному фонді зазначили, що на фінансування пенсійних виплат на початку січня було спрямовано 2,3 млрд гривень. Всього в січні на виплату пенсій було спрямовано 14,9 млрд гривень.

Зазначається, що станом на 6 січня ПФУ повністю забезпечив виплату пенсій через установи банків по 9 число включно, через відділення поштового зв'язку – по 10 число включно.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2022 року в Україні перерахують і підвищать пенсії деяким групам пенсіонерів. Виплати зростуть у людей з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської аварії, а також людей, які втратили годувальника.

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