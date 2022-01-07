В Пенсионном фонде Украины рассказали, когда украинцы получат январские выплаты и повлияют ли на это продолжительные выходные, связанные с новогодними праздниками.

Как информирует Politeka.net со ссылкой на ПФУ, несмотря на длительные праздники, выплаты пенсий будут происходить согласно графику. Деньги поступят на счета в даты, определенные для каждой категории пенсионеров.

В Пенсионном фонде отметили, что на финансирование пенсионных выплат в начале января было направлено 2,3 млрд гривен. Всего в январе на выплату пенсий было направлено 14,9 млрд гривен.

Отмечается, что состоянием на 6 января ПФУ полностью обеспечил выплату пенсий через учреждения банков по 9 число включительно, через отделение почтовой связи – по 10 число включительно.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Украине пересчитают и повысят пенсии некоторым группам пенсионеров. Выплаты вырастут у людей с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской аварии, а также людей, которые потеряли кормильца.

Напомним, что заработали новые требования для выхода на пенсию: что изменилось в 2022 году.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали, как изменился расчет пенсий: "С января…".

Также Politeka писала, что с 1 января будут повышены пенсии: "Минимальный размер...".