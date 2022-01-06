Пенсію в Україні розраховують за трьома показниками, а з цього року змінилося одне з важливих правил - читайте далі, до чого потрібно бути готовим.

Пенсія в Україні розраховується за трьома різними показниками, примітно, що з січня 2022 року вимоги до отримання виплат змінилися. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для розрахунку виплат враховуються: середня зарплата по Україні; особиста зарплата пенсіонера і стаж.

Крім того, до уваги береться розмір мінімальної зарплати по країні, але в загальному на формулу розрахунку сум це ніяк не впливає.

Для обчислення розміру пенсій береться середня зарплата за три минулі роки × співвідношення особистої зарплати до середньої × стаж в роках × 1%.

Важлива умова-стаж. З січня вимоги зміняться. Тепер, щоб вийти на відпочинок в 60 років, потрібно не менше 29 років стажу (а в минулому році - 28 років). Поступово вимоги зростуть до 35 років - саме стільки офіційно відпрацьованих років потрібно мати після 2027 року, інакше їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

Зазначимо, що зараз за законом українці за 65 років, які виконали вимоги до стажу, можуть отримувати пенсії не менше 40% від мінімалки.

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