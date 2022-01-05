З першого січня 2022 року в Україні підвищили пенсії деяким категоріям громадян. Про це інформує Politeka.net з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики в Телеграм.
Так, з четвертого січня вже почалися виплати підвищених пенсій у зв'язку з втратою годувальника: кожному непрацездатному батькові (матері/батькові) і дружині (чоловікові) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, що брали безпосередню участь в АТО. Мінімальний розмір пенсійної виплати склав 7800 гривень.
Перерахунок зроблено автоматично для 3 361 особи, а пенсія в середньому збільшилася на 1 895 гривень.
Також перерахунки пенсій проведено людям з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії, а також людям які втратили годувальника на ЧАЕС; особам, які брали участь у ліквідації інших ядерних випробувань і аварій та їх наслідків, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та інші.
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Таким людям будуть обчислювати пенсію по інвалідності виходячи із зарплати, визначеної з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, як це було раніше передбачено для військових, в середньому підвищення склало 2 903 гривень. З 1 березня цієї категорії також проіндексують виплати.
Крім того, з 1 січня виплати збільшать і жінкам, які народилися 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року, при зверненні вперше за призначенням пенсії за віком кожен місяць зроблять збільшення в розмірі 9% зазначеної пенсії.
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