Посилилися вимоги для виходу на пенсію з січня - не всі, кому виповнилося 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок, деяким доведеться працювати ще як мінімум три роки.

Для українців, які планують оформити пенсію в 2022-му, слід ознайомитися з новими вимогами до страхового стажу. Про нюанси розповіла прес-служба Пенсійного фонду.

Так, з січня 60-річним українцям, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не менше 29 років стажу. Якщо стільки не збереться, то вони зможуть вийти на заслужений відпочинок в 63 роки зі страховим стажем від 19 до 29 років. Або в 65 років - при стажі від 15 до 18 років.

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу до 2022-го року, не зможуть отримати пенсійні виплати. В даному випадку передбачена тільки соціальна допомога (на сьогодні 1854 грн.), яку теж отримають не всі. Цю допомогу нарахують тільки тим пенсіонерам, які отримують дохід менше прожиткового мінімуму (у 2022 році його розмір складе 2481 грн).

Нагадаємо, в Україні з 2004 року для нарахування пенсії враховується тільки страховий стаж (а не трудовий). Страховий стаж означає, що роботодавець вносив страхові внески до Пенсійного фонду України.

Додамо, у 2022 році уряд анонсував 12 етапів підвищення пенсій українцям. Зокрема, розмір виплат переглянуть за віком і втратою годувальника, також повинні збільшиться соціальні пенсії і пенсії 70-річним. Крім того, в березні проведуть індексацію виплат для всіх.

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