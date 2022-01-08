Про те, хто може на таке розраховувати
Зокрема, на подвійний страховий стаж мають право пенсіонери, які пропрацювали в протичумних і лепрозорних закладах; психіатричних лікарнях; відділеннях і установах, де лікуються особи, заражені ВІЛ - інфекцією або хворі на СНІД.
Також на зарахування подвійного стажу зможуть розраховувати люди, які працювали в нфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.
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У статті закону звертається увага, що у подвійному розмірі враховуватимуться, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року
Після 1 січня 2004 року в подвійному обсязі зараховується тільки період роботи на посаді.
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