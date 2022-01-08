Українцям пояснили, які категорії громадян зможуть претендувати на подвійний стаж до пенсії.

Про те, хто може на таке розраховувати йдеться в статті 60 Закону"Про пенсійне забезпечення".

Зокрема, на подвійний страховий стаж мають право пенсіонери, які пропрацювали в протичумних і лепрозорних закладах; психіатричних лікарнях; відділеннях і установах, де лікуються особи, заражені ВІЛ - інфекцією або хворі на СНІД.

Також на зарахування подвійного стажу зможуть розраховувати люди, які працювали в нфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

У статті закону звертається увага, що у подвійному розмірі враховуватимуться, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року

Після 1 січня 2004 року в подвійному обсязі зараховується тільки період роботи на посаді.

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