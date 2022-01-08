О том, кто может на такое рассчитывать
В частности, на двойной страховой стаж имеют право пенсионеры, проработавшие в противочумных и лепрозорных заведениях; психиатрических больницах; отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные ВИЧ - инфекцией или больные СПИДом.
Также на зачисление двойного стажа смогут расчитывать люди, работавшие в нфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.
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В статье закона обращается внимание, что в двойном размере будут учитываться, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года
После 1 января 2004 года в двойном объеме засчитывается только период работы на должности.
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