Дощі та сильний мокрий сніг накриють всю Україну, а в окремих областях вночі очікуються сильні морози – синоптики поділилися свіжим прогнозом погоди.

Так, синоптик Наталка Діденко попередити, що в неділю, 9 січня, по всій країні очікуються опади, причому місцями сильні. Вони будуть варіюватися від снігу на північному заході до мокрого снігу, що переходить в дощ в центрі і на Сході, і до дощу на півдні, а також у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

За словами Діденка, через опади очікується налипання мокрого снігу « "каша" на дорогах і ожеледиця, тому українцям слід бути обережними.

У свою чергу, синоптики Укргідрометцентру повідомили про те, якою буде температура:

На півночі вночі від -5 до -2 градусів, вдень - від -2 до 0;

На заході вночі від -5 до -2 градусів, вдень-від 0 до +3;

На центрі вночі від -5 до -2 градусів, вдень - від -1 до + 4;

На сході вночі від -10 до -2 градусів, вдень-від 0 до + 6;

На півдні вночі від -3 до +1 градуса, вдень – від +5 до +8 градусів.

Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5-10 м / с.

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