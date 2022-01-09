Так, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 9 января, по всей стране ожидаются осадки, причем местами сильные. Они будут варьироваться от снега на северо-западе до мокрого снега, переходящего в дождь в центре и на востоке, и до дождя на юге, а также в Днепропетровской и Запорожской областях.
По словам Диденко, из-за осадков ожидается налипание мокрого снега, «каша» на дорогах и гололедица, поэтому украинцам следует быть осторожными.
В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщили о том, какой будет температура:
На севере ночью от -5 до -2 градусов, днем – от -2 до 0;
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На западе ночью от -5 до -2 градусов, днем – от 0 до +3;
На центре ночью от -5 до -2 градусов, днем – от -1 до +4;
На востоке ночью от -10 до -2 градусов, днем – от 0 до +6;
На юге ночью от -3 до +1 градуса, днем – от +5 до +8 градусов.
Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.
Напомним, украинцев предупредили о новой волне осадков и морозах.
Как сообщала Politeka, низкие температуры и снег возвращаются в Украину.
Также Politeka писала, что украинские села оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива рек.