Відповідно до змін до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", на зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

  • протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;
  • психіатричних закладах охорони здоров'я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
  • інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

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Зазначимо, 1 січня 2004 року в Україні ввели в дію Закон "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Отже, якщо людина працювала в перерахованих вище установах до 1 січня 2004-го, то в подвійному розмірі враховується період її роботи на посаді і страховий стаж. Після цієї дати - у подвійному обсязі зараховується тільки період роботи на посаді.

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Раніше ми інформували, з цього року посилилися вимоги виходу на пенсію. Не всі, кому виповнилося 60 років, зможуть насолоджуватися заслуженим відпочинком, деяким доведеться працювати ще від 3 до 5 років. Так, щоб вийти на пенсію в 2022-му у віці 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу (в минулому році - 28).

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