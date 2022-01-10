Деяким українцям страховий стаж можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні пенсійних виплат, роз'яснюємо, кому саме.

Відповідно до змін до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", на зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;

психіатричних закладах охорони здоров'я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;

інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Зазначимо, 1 січня 2004 року в Україні ввели в дію Закон "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування". Отже, якщо людина працювала в перерахованих вище установах до 1 січня 2004-го, то в подвійному розмірі враховується період її роботи на посаді і страховий стаж. Після цієї дати - у подвійному обсязі зараховується тільки період роботи на посаді.

Раніше ми інформували, з цього року посилилися вимоги виходу на пенсію. Не всі, кому виповнилося 60 років, зможуть насолоджуватися заслуженим відпочинком, деяким доведеться працювати ще від 3 до 5 років. Так, щоб вийти на пенсію в 2022-му у віці 60 років, потрібно мати 29 років страхового стажу (в минулому році - 28).

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