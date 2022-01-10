Клієнти ПриватБанку можуть потрапити в непросту ситуацію і втратити гроші на рівному місці - тепер зрозуміло, як все виправити.

Нова скарга на роботу ПриватБанку з'явилася на сайті Мінфіну в розділі з відгуками, передає Politeka.net.

За словами українки, коли вона розплачувалася на касі магазину карткою ПриватБанку, стався збій, в результаті, оплату вдалося провести з другого разу. На наступний день клієнтці прийшло повідомлення, що з її карти повторно списали суму за цю ж покупку.

"7 січня цю ж суму без мого узгодження, без попереджувального смс з кодом і т.п. списали знову, коли я перебувала вдома і нічого не купувала взагалі. Гроші нібито обіцяють усно повернути протягом 120 діб після розгляду мого звернення "всіма сторонами спору", - повідомила обурена українка та додала, - Вважаю, що такі випадки не поодинокі і суми чималі. Яким чином ПриватБанк допускає таку недбалість і порушення платіжної дисципліни?!".

У ПриватБанку відгукнулися на скаргу та пояснили, що сталося і як повернути гроші в подібному випадку.

"Виходячи з опису ситуації, ймовірно, торгова точка не списала суму відразу, а кошти були зарезервовані на картці, після чого замість списання вже зарезервованої суми в банк надійшов запит на списання такої ж суми окремо. Якщо ви вже звернулися в підтримку і подали заявку на оскарження оплати, достатньо очікувати. Правилами платіжної системи передбачений регламент до 120 днів і зі свого боку ми зробимо все, щоб заявка була опрацьована якомога швидше".

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