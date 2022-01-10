Кабінету Міністрів має підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень у рамках програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, пише прес-служба ОП.

Як відомо, зараз гроші за програмою можуть отримати тільки українці старше 18 років, які пройшли повний курс вакцинації.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в рамках програми "єПідтримка". На відповідні рахунки українців вже перераховано 6 млрд.грн.

В рамках програми українці скористалися 1 млрд грн, з яких на книги було витрачено 35% коштів, кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% і т. д.

Також розробляється порядок введення категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей старше 60 років.

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 осіб, з них отримали першу дозу – 14 813 184 особи, отримали дві дози – 13 980 473 особи, отримали додаткову дозу – 6 224 особи, бустерну дозу – 20 462 особи. В цілому проведено 28 820 343 щеплення.

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