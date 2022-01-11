Українці ще раз переконалися в тому, що найбільший в країні гірсько-лижний курорт Буковель, - для товстосумів, чек з ресторану сполошив публіку.

Так, на офіційній сторінці "dtpkievua" в Instagram опублікували свіже фото з чеком майже на три тисячі гривень з ресторану, передає Politeka.net.

"Дорогі друзі! Всі, хто не наважувався поїхати в Буковель, і сумнівався, чи варто?!?! Воно того варте! Тільки грошей беріть побільше! П. С: смак цінніший від суми в чеку", - йдеться в підписі.

Згідно із зазначеними позиціями, чотири порції борщу з фазана обійшлися гостям ресторану в 1300 гривень (по 325 грн. за порцію), макітра вареників - 785 гривень, вареники з кабаном - 360 гривень і кров'янка з білими грибами - 360 гривень. Загалом обід потягнув на 2 805 гривень.

Українці бурхливо обговорюють ситуацію, яка розколола користувачів на два "табори": одні стверджують, мовляв, люди бачили в який заклад йшли, інші відверто в шоці від таких цін.

"А що ви хотіли? Один з найдорожчих ресторанів в Буковелі, це перше, друге, ви знали, куди йдете і що ви берете, і третє, борщ з фазана! Логічно, що він буде дорожче звичайного"

"Візьміть бутерброд з краківською або ліверкою з дому і мівінку)))"

"Я так зрозуміла це на 4-х, 4 порції борщу і макітра вареників. Це 700 грн з людини. Це що, так багато?"

"минулого тижня тільки повернувся з Буковеля, є там заклади набагато дешевше, і смачно там навіть дуже"

"Та краще 5 разів в Європу з'їздити!!! На кого тут розраховано? На простих людей? А де ж взяти "грошей побільше"?"

"Чому не зі слона жирафа або кита наприклад суп був, був би і чек не на 100$ а на 100000$😂"

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