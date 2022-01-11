Украинцы еще раз убедились в том, что крупнейший в стране горно-лыжный курорт Буковель, - для толстосумов, чек из ресторана всполошил публику.

Так, на официальной страничке "dtpkievua" в Инстаграм опубликовали свежее фото с чеком почти на три тысячи гривен из ресторана, передает Politeka.net.

"Дорогие друзья! Все, кто не решался поехать в Буковель, и сомневался, стоит ли?!?! Оно того стоит! Только денег берите побольше! П.С: Вкус ценнее от суммы в чеке", - говорится в подписи.

Согласно указанным позициям, четыре порции борща из фазана обошлись гостям ресторана в 1300 гривен (по 325 грн. за порцию), макитра вареников - 785 гривен, вареники с кабаном - 360 гривен и кровянка с белыми грибами - 360 гривен. В целом обед потянул на 2 805 гривен.

Украинцы бурно обсуждают ситуацию, которая расколола пользователей на два "лагеря": одни утверждают, мол, люди видели в какое заведение шли, другие откровенно в шоке от таких цен.

"А что вы хотели? Один из самых дорогих ресторанов в Буковеле, это первое, второе, вы знали куда идете и что вы берете, и третье, борщ из фазана! Логично, что он будет дороже обычного"

"Возьмите бутерброд с краковской или ливеркой из дома и мивинку)))"

"Я так поняла это на 4-х, 4 порции борща и макитра вареников. Это 700 грн с человека. Это что, так много?"

"на прошлой неделе только вернулся из Буковеля, есть там заведения намного дешевле, и вкусно там даже очень"

"Та лучше 5 раз в Европу съездить!!! На кого здесь рассчитано? На простых людей? А где же взять "денег побольше"?"

"Почему не со слона жирафа или кита например суп был, был бы и чек не на 100$ а на 100000$😂"

Напомним, что в Украине рекордно взлетит цена на молочную продукцию: сколько будет стоить в 2022 году

Как сообщала Politeka, инфляционный шок: в Украине хотят ввести "продуктовые чеки", первые подробности

Также Politeka писала, что цены и очереди в одесском "Буковеле" лишили украинцев дара речи: "Оно того не стоит"