Высокие цены на газ добрались до молочной промышленности, что грозит многим предприятиям полная остановка, а дальнейшего повышения цен уже не остановить.

Об этом рассказал "Фактам" президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Эксперт сообщил, что многие компании-производители вынуждены закрываться, ибо работать себе в убыток никто не хочет. Уже сегодня некоторые производители считают нецелесообразной производственную деятельность в этом сегменте из-за космического роста цен на энергоносители.

Например, компания-собственник "Яготинского" предупредила своих торговых партнеров о невозможности дальше работать с убытками.

Для компаний молочной отрасли цена газа за год возросла почти в 10 раз, электроэнергии - в 2,5 раза, также повысилась стоимость таропаковочных материалов и молока-сырья. Из-за сложившейся ситуации "молочка" может возрасти в цене на 25% и даже выше.

"Многие просят сегодня ритэйловые сети о принятии "экономически обоснованных" цен, а это означает, что потребителям нужно готовиться к существенному повышению розничных цен на молоко, сметану, кефир и другие молочные продукты. Подорожание может составить от 25% и выше", - считает эксперт.

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