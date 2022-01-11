Після того як в Україні ввели COVID-сертифікати, деякі громадяни купили собі фальшиві документи, проте незабаром у них з'явиться можливість їх анулювати.

Українці, які зробили собі фальшиві сертифікати про вакцинацію, можуть їх анулювати. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Марію Карчевич в ефірі "Сніданку з 1+1".

Для того, щоб позбутися фальшивого документа, потрібно звернутися до лікаря, який проінформує співробітників поліції про виявлення підробки.

Той, хто купив цей сертифікат повинен сприяти слідству, щоб виявити шахраїв, які займаються продажем таких документів.

Далі лікар після обстеження пацієнта може направити його на щеплення, і внести дані в систему.

За словами Карчевич, українці вже почали вакцинуватися бустерною дозою і порадила власникам підроблених covid-сертифікатів якнайшвидше анулювати їх.

Зазначимо, підробникам Covid-сертифікатів загрожує штраф до 17 тис.грн, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі строком до двох років. Якщо також змінюється інформація, наявної в автоматизованих системах, то - від 34 тис.грн. до 68 тис.грн. або виправні роботи на строк до двох років.

Особам, які використовували фальшивий документ загрожує штраф до 850 грн або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до двох років, за пред'явлення сертифіката про вакцинацію - від 17 тис.грн до 34 тис. грн або обмеженням волі строком до двох років.

Медпрацівники, які внесли неправдиву інформацію в систему - від 34 тис.грн до 68 тис. грн або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

За видачу підроблених документів про щеплення з метою збуту - від 85 тис.до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

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