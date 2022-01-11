После того как в Украине ввели COVID-сертификаты, некоторые граждане купили себе фальшивые документы, однако в скором времени у них появится возможность их аннулировать.

Украинцы, которые сделали себе фальшивые сертификаты о вакцинации, могут их аннулировать. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич в эфире "Завтрака с 1+1".

Для того чтобы избавиться от фальшивого документа, нужно обратиться к врачу, который проинформирует сотрудников полиции об обнаружении подделки.

Купивший этот сертификат должен способствовать следствию, чтобы выявить мошенников, которые занимаются продажей таких документов.

Далее врач после обследования пациента может направить его на прививку, и внести данные в систему.

По словам Карчевич, украинцы уже начали вакцинироваться бустерной дозой и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов как можно быстрее аннулировать их.

Отметим, поддельщикам COVID-сертификатов грозит штраф до 17 тыс. грн, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет. Если также меняется информация, имеющейся в автоматизированных системах, то - от 34 тыс. грн. до 68 тыс. грн. или исправительные работы на срок до двух лет.

Лицам, использовавшим фальшивый документ грозит штраф до 850 грн или арест сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до двух лет, за предъявление сертификата о вакцинации - от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничением свободы сроком до двух лет.

Медработники, которые внесли ложную информацию в систему - от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

За выдачу поддельных документов о прививках с целью сбыта - от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

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