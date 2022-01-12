Представник Пенсійного фонду України (ПФУ) нагадала про те, яким категоріям українців і коли підвищать пенсії цього року.

Про те, яких етапів підвищення виплат варто чекати українцям, розповіла в ефірі каналу "Україна 24" директор департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко.

Вона зазначила, що найближче підвищення пенсій очікується з приходом весни. Так, з 1 березня в Україні підвищать виплати ліквідаторам та інвалідам аварії на ЧАЕС.

У свою чергу, з 1 квітня працюючим пенсіонерам нараховуватимуть доплати. З цього місяця їм також повинні були перерахувати виплати, проте стало відомо, що у зв'язку зі "зміною звітності" це відбудеться пізніше. Точні терміни поки не називаються.

Потім у липні українців чекає зростання прожиткового мінімуму.

"Далі - у нас буде в цьому році зміна мінімальної заробітної плати з 1 жовтня", - розповіла Охріменко.

Крім цього з 1 жовтня зросте пенсія українців, які досягли віку 65 років і пропрацювали 30-35 років. Розмір їх мінімальної пенсії безпосередньо залежить від мінімальної зарплати і не може бути менше 40% від неї, тому перерахунок відбудеться відразу після зростання мінімалки.

Варто відзначити, що українські пенсіонери почали отримувати більше вже з цього місяця. Так, з 1 січня зросли виплати людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської аварії, а також людям, які втратили годувальника.

Також перерахунок пенсій активно проводився в 2021 році, коли виплати зросли для багатьох категорій громадян.

Нагадаємо, українцям розповіли, що чекає на пенсії тих, хто працював неофіційно.

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