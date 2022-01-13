У п'ятницю, 14 січня, в країну стрімко йде потепління після найхолоднішої ночі з двадцятиградусними морозами - до чого варто підготуватися українцям.

Згідно з даними Укргідрометцентру, в п'ятницю, 14 січня, Україну "розірвуть" навпіл мокрий сніг і ясна погода. Сильні опади у вигляді дощу та снігу з дощем очікуються на Півночі, частково Центрі та Сході. Тоді як Захід і Південь будуть в більш комфортних умовах. Температура повітря підвищиться, але вночі ще все одно буде спостерігатися мороз (найсильніший на Сході).

Так, стовпчики термометрів на Заході покажуть вдень від 0 до 2 градусів зі знаком плюс, вночі очікується до -4. На Півночі і в Центрі вдень переважатиме плюсова температура, тоді як вночі можливе похолодання до -6. На Півдні вдень термометри можуть підскочити до + 3, при цьому знизяться до -5 вночі.

Найхолодніше буде на Сході: якщо у світлий час доби стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1, то вночі вдарять морози до -13.

Також у п'ятницю, 14 січня (на Василів день), підніметься сильний вітер. Про це попереджає відомий український синоптик Наталка Діденко.

"Увага! Після найхолоднішої ночі на Маланку (до -14-22 градусів) в Україну на Василя стрімко вривається сильний вітер. Завтра, 14 січня, очікується штормовий вітер з поривами 15-20, місцями 25-27 метрів в секунду! Йдуть одночасно потепління та опади", - повідомила експерт.

Нагадаємо, стихія насувається на Україну, погода різко зіпсується: в яких областях оголосили I рівень небезпеки

Як Politeka писала, морози до -19 вдарять по Україні, де буде найхолодніше: "перший рівень небезпеки»

Також Politeka повідомляла, найсильніша магнітна буря незабаром накриє Україну: в які дні може боліти голова