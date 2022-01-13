Згідно з даними Укргідрометцентру, в п'ятницю, 14 січня, Україну "розірвуть" навпіл мокрий сніг і ясна погода. Сильні опади у вигляді дощу та снігу з дощем очікуються на Півночі, частково Центрі та Сході. Тоді як Захід і Південь будуть в більш комфортних умовах. Температура повітря підвищиться, але вночі ще все одно буде спостерігатися мороз (найсильніший на Сході).
Так, стовпчики термометрів на Заході покажуть вдень від 0 до 2 градусів зі знаком плюс, вночі очікується до -4. На Півночі і в Центрі вдень переважатиме плюсова температура, тоді як вночі можливе похолодання до -6. На Півдні вдень термометри можуть підскочити до + 3, при цьому знизяться до -5 вночі.
Найхолодніше буде на Сході: якщо у світлий час доби стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1, то вночі вдарять морози до -13.
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Також у п'ятницю, 14 січня (на Василів день), підніметься сильний вітер. Про це попереджає відомий український синоптик Наталка Діденко.
"Увага! Після найхолоднішої ночі на Маланку (до -14-22 градусів) в Україну на Василя стрімко вривається сильний вітер. Завтра, 14 січня, очікується штормовий вітер з поривами 15-20, місцями 25-27 метрів в секунду! Йдуть одночасно потепління та опади", - повідомила експерт.
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