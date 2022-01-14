Після двадцятиградусних морозів в Україну прийшло потепління, але рано радіти - синоптики та рятувальники зробили термінове попередження.

У найближчі час, 14 і 15 січня, в країні очікуються несприятливі погодні умови, повідомляє прес-служба ДСНС в соцмережі Фейсбук.

У суботу вдень, 15 січня, в Україні, крім південної частини (Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей і Криму), пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах і вулицях", - попередили в ДСНС.

За даними Укгідрометцентру, 15 січня очікується переважно ясна погода, мокрий сніг випаде в Чернігівському, Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому регіонах.

По всій країні вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусів, вночі місцями до -4.

Згідно з народними прикметами, в які вірили наші предки, якщо 15 січня стоїть мороз, то скоро почнеться відлига. Якщо біля будинків літає сорока - чекайте хуртовини. А якщо до вечора 15 січня хмарно, найближчими днями зміниться погода.

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