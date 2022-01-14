После двадцатиградусных морозов в Украину пришло потепление, но рано радоваться - синоптики и спасатели сделали срочное предупреждение.

В ближайшие время, 14 и 15 января, в стране ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба ГСЧС в соцсети Фейсбук.

В субботу днем, 15 января, в Украине, кроме южной части (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма), порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили в ГСЧС.

По данным Укгидрометцентра, 15 января ожидается преимущественно ясная погода, мокрый снег выпадет в Черниговском, Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком регионах.

По всей стране днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градусов, ночью местами до -4.

Согласно народным приметам, в которые верили наши предки, если 15 января стоит мороз, то скоро начнется оттепель. Если у домов летает сорока - ждите метели. А если к вечеру 15 января облачно, в ближайшие дни изменится погода.

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