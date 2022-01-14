Ліда Лі стала висхідною зіркою українського шоу-бізнесу, повідомляє Politeka.net. Зірка зараз записує нові хіти, зокрема, її дует з колективом Kadnay просто "порвав" українців.
Про свої успіхи і будні зірка розповідає в Instagram. Так, в сторіс артистка вирішила показати результат ДТП, свідком якої стала.
На кадрах машина опинилася на відбійнику. Примітно, що аварія сталася на проспекті Героїв Сталінграда, а кадри Ліда Лі зняла, проїжджаючи на своєму авто.
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Пізніше зірка опублікувала версію того, що сталося, і вирішила поділитися своєю думкою.
Так, у джерелі йдеться, що жінка-водій "Toyota" переплутала педалі, виїжджаючи з двору. В результаті машина на швидкості наїхала на відбійник. У підсумку ніхто не постраждав.
"Як виявилося. Я все - так думала, що це на спір", - прокоментувала колишня підопічна Монатіка.
Примітно, що на винуватицю ДТП склали адмінматеріали за ст.124 КУпАП. Їй загрожує штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами строком від шести місяців до одного року.
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